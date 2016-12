Un Papa tifoso, "tanguero" e fidanzato

foto Dal Web 22:01 - Ballerino e amante del tango, tifoso di calcio e persino fidanzato in età giovanile, prima della "chiamata" della fede e della Chiesa. Aspetti dell'uomo Jorge Bergoglio, raccontati a due giornalisti, Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin, in un libro-intervista pubblicato nel 2010 intitolato "Il gesuita". Note private contenute in un capitolo del volume chiamato "Mi piace il tango" in cui il neo-Papa ha aperto il libro dei ricordi dell'adolescenza: "Ho avuto una fidanzata, era del gruppo di amici con i quali andavamo a ballare. Poi ho scoperto la vocazione religiosa'' - Ballerino e amante del tango, tifoso di calcio e persino fidanzato in età giovanile, prima della "chiamata" della fede e della Chiesa. Aspetti dell'uomo Jorge Bergoglio, raccontati a due giornalisti, Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin, in un libro-intervista pubblicato nel 2010 intitolato "Il gesuita". Note private contenute in un capitolo del volume chiamato "Mi piace il tango" in cui il neo-Papa ha aperto il libro dei ricordi dell'adolescenza: "Ho avuto una fidanzata, era del gruppo di amici con i quali andavamo a ballare. Poi ho scoperto la vocazione religiosa''

E da buon argentino, non poteva mancare nella vita anche presente di Jorge Bergoglio la passione per il calcio. E' da sempre un tifoso del San Lorenzo de Almagro, i "cuervos", un club del quartiere omonimo di Buenos Aires. A dispetto della concorrenza delle due grandi squadre della capitale, il Boca Juniors e il River Plate, il San Lorenzo è una squadra di ottima tradizione avendo lanciato molti campioni poi protagonisti in Nazionale argentina e in Europa e vincendo ben 13 titoli argentini.



E la scritta ''Papa Cuervo" è apparsa sul sito del San Lorenzo, con una foto di Jorge Mario Bergoglio che tiene il gagliardetto rossoblu. Un omaggio per festeggiare l'elezione del Papa-tifoso di una squadra, che, caso vuole, è dedicata a un santo ed è stata fondata nel 1908 da un salesiano.