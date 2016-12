Napolitano: colpito dalla semplicità nuovo Papa

foto Ansa Correlati Bergoglio è il nuovo Papa

Ecco chi è Papa Francesco

Papa Francesco sulla loggia delle benedizioni

Il dossier di Tgcom24 22:53 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha condiviso l'emozione del Paese per l'elezione del cardinale Jorge Bergoglio a Pontefice. Il Capo dello Stato ha seguito il discorso di Papa Francesco, colpito dalla "semplicità delle sue parole pronunciate nella lingua nostra e della sua famiglia d'origine in Piemonte". - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha condiviso l'emozione del Paese per l'elezione del cardinale Jorge Bergoglio a Pontefice. Il Capo dello Stato ha seguito il discorso di Papa Francesco, colpito dalla "semplicità delle sue parole pronunciate nella lingua nostra e della sua famiglia d'origine in Piemonte".

Obama: "Un giorno storico" - "Paladino dei poveri e dei più vulnerabili". Così il presidente americano, Barack Obama, descrive Francesco I. La scelta di un Papa delle Americhe, "il primo", mostra "la forza e la vitalità di una regione" sempre più importante per il mondo intero: "condividiamo la gioia di questo giorno storico", sottolinea il presidente Usa. "Offriamo le nostre preghiere - conclude Obama - al Santo Padre che inizia il sacro lavoro di guidare la Chiesa cattolica nel nostro mondo moderno".



Monti: "Gli italiani si stringono attorno al Papa" -"Il popolo italiano si stringe attorno a Vostra Santità, che accoglie con affetto e gioia ricolmi di speranza e fiducia". Così il premier uscente, Mario Monti, in un messaggio rivolto a Papa Francesco I, diffuso dall'ufficio stampa.



Presidente Argentina: "Suo pontificato dia buoni frutti" - Il presidente dell'Argentina, Cristina Kirchner, ha salutato l'elezione di un Papa argentino esprimendo il desiderio che il suo Pontificato dia buoni frutti per la "giustizia, l'uguaglianza, la fraternità e la pace nel mondo". Lo scrive su un messaggio inviato a Francesco 1 e postato su Twitter.



Le congratulazioni di Hollande - "Rivolgo a Papa Francesco I le mie più calorose congratulazioni e i miei più sinceri auguri per l'importante missione che gli è stata appena affidata alla guida della Chiesa cattolica, per rispondere alle sfide del mondo contemporaneo". Lo afferma il presidente francese, Francois Hollande. "La Francia - prosegue - fedele alla sua storia e ai principi universali di libertà, di eguaglianza e di fraternità, che fondano la sua azione nel mondo, proseguirà il dialogo fiducioso che ha sempre avuto con la Santa Sede, al servizio della pace, della giustizia, della solidarietà e della dignità dell'uomo".



Maradona: "Spero di incontrarlo presto" - Diego Armando Maradona, "ambasciatore" e simbolo dell'Argentina, è felice per l'elezione di Bergoglio e spera di incontrare presto papa Francesco. "Appena verrò in Italia mi auguro di poter avere un'udienza con lui", ha confidato al telefono al suo legale italiano, Angelo Pisani. Felicità è stata espressa anche dall'argentino Lionel Messi ("Mi piacerebbe potergli dedicare il Mondiale 2014") e da Javier Zanetti ("Conoscere il nuovo Papa connazionale sarebbe una grandissima emozione").



Merkel: "Mi compiaccio per cristiani America latina" - "Mi compiaccio soprattutto con i cristiani dell'America latina, che per la prima volta vedono uno di loro alla guida della Chiesa cattolica". Lo ha detto Angela Merkel in un messaggio di congratulazioni al Papa Francesco I.



Gran imam di Al Azhar: "Ora relazioni normali con l'Islam" - Il gran imam di Al Azhar Ahmed el Tayyeb manderà domani un telegramma al nuovo Papa. Lo ha detto Mahmud Abdel Gawad, consigliere diplomatico del capo del principale centro teologico del mondo sunnita. "Speriamo ora che le relazioni tornino normali", ha aggiunto.



Schulz: "Incoraggiante che non sia europeo" - "La scelta di un Papa da fuori Europa è un segno incoraggiante". Così il presidente del Parlamento europeo, il tedesco Martin Schulz, ha augurato "coraggio e forza" al nuovo pontefice Francesco che "ha un'opportunità di rinnovamento in un momento in cui la Chiesa si trova di fronte a numerose sfide".



Le congratulazioni di Ban Ki-moon: "Sia Pontefice del dialogo" - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, plaude all'elezione del nuovo Pontefice, porgendo le sue congratulazioni "di cuore" al cardinale Jorge Mario Bergoglio. "Le Nazioni Unite e la Santa Sede condividono molti obiettivi comuni - ha spiegato Ban - la pace, la giustizia sociale e i diritti umani, l'eliminazione della fame e della povertà". "Sono certo - ha detto ancora - che Sua Santità continuerà sulla strada già intrapresa da Papa Benedetto XVI promuovendo il dialogo interreligioso, poiché le sfide del mondo di oggi si possono risolvere solo attraverso il dialogo".



Gli auguri di Raul Castro - "I miei più cordiali complimenti e auguri per il suo pontificato". Così il presidente di Cuba Raul Castro in un messaggio di saluto al nuovo papa in un comunicato diffuso a l'Avana.