foto Tgcom24

20:40

- "Incominciamo questo cammino della Chiesa di Roma, vescovo e popolo insieme, di fratellanza, amore, fiducia tra noi. Preghiamo uno per l'altro, per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Questo cammino sia fruttuoso per l'evangelizzazione". E' questo l'augurio del nuovo Pontefice, Francesco, nel suo primo discorso ai fedeli in Piazza San Pietro. Papa Bergoglio ha poi benedetto tutti i presenti, concedendo l'indulgenza plenaria.