A sorpresa il gesuitaè il nuovo Pontefice eletto dal collegio cardinalizio nella quinta votazione del Conclave. L'arcivescovo di Buenos Aires ha scelto come nome: "Mi hanno preso alla fine del mondo". Alle 19:06 la fumata bianca aveva dato l'annuncio dell'elezione. Fedeli in festa a San Pietro. Il 266esimo Papa è stato nominato al quinto scrutinio dopo le fumate nere di martedì sera e di mercoledì mattina.

23:32 Card. Dolan: "Nome è per Francesco di Assisi"

Il "Papa ci ha detto che ha scelto il nome di Francesco in onore di Francesco di Assisi". Lo ha detto il card. Timothy Dolan, in un incontro con la stampa dopo l'elezione del nuovo Pontefice. Sappiamo tutti, ha aggiunto, che il santo di Assisi, "si è occupato dei poveri e degli umili, sarà questo il suo lavoro".

22:32 Gli amici d'infanzia: "Giocavamo insieme dietro il seminario"

Flores, uno dei mille quartieri della megalopoli Buenos Aires, è il luogo dove è nato il nuovo Papa. Osvaldo, uno degli amici d'infanzia, vive ancora lì e ricorda che con Bergoglio "giocavamo dietro il seminario del 'barrio'. Come lo ricordo? Lo vedevo al seminario, da bambino, e gli piaceva molto il calcio. Era, ed è, della squadra del San Lorenzo, del quartiere di Almagro".

22:28 Bergoglio da cardinale: "Rivoluzionarie le dimissioni di Ratzinger"

Le dimissioni del Papa rappresentano "un gesto rivoluzionario. Si parla di Benedetto XVI come un Pontefice conservatore", mentre in realtà con il suo gesto "ha fatto voltare pagina dopo 600 anni di storia": così il nuovo Papa Francesco, da arcivescovo di Buenos Aires, commentava la rinuncia del suo predecessore. Ratzinger, spiegava, è "un uomo che decide le cose alla presenza di Dio. E' un uomo pacifico e mansueto, che ha difeso i principi, senza mai attaccare le persone".

21:55 Padre Lombardi: "Risposta alle attese dei latinoamericani"

"Sappiamo quante attese c'erano da parte dei cattolici latino-americani e questa è una bella risposta a questa attesa". Lo ha detto padre Federico Lombardi parlando dell'elezione di Papa Bergoglio.

21:53 Il Papa fu operato a un polmone

"Tre giorni terribili tra la vita e la morte, tanta febbre. Bergoglio, che aveva 21 anni, abbraccia la madre e disperato chiede: 'Cosa mi succede?'. I medici erano sconcertati e lei non sapevano cosa rispondere. La diagnosi indicò una polmonite grave. Aveva tre cisti, la malattia venne controllata, passò un po' di tempo e venne sottoposto ad un'asportazione della parte superiore del polmone destro". Così, nel libro "Il gesuita" della giornalista Francesca Ambrogetti, viene affrontato, nel capitolo 3, la vicenda della malattia polmonare di cui ha sofferto Jorge Maria Bergoglio.

21:31 La telefonata a Benedetto XVI

Papa Francesco ha già telefonato al suo predecessore, il Pontefice emerito Benedetto XVI. Lo ha riferito il portavoce della sala stampa vaticana, padre Federico Lombardi. Bergoglio "vedrà di incontrare" Ratzinger nei prossimi giorni.

21:25 In gioventù aveva una fidanzata

Nel libro-intervista "Il gesuita" del 2010, Papa Francesco aveva rivelato ai due autori, i giornalisti Francesca Ambrogetti e Sergio Rubin, di aver avuto, in gioventù, una fidanzata. "Era del gruppo di amici con i quali andavamo a ballare - raccontava -. Poi ho scoperto la vocazione religiosa".

21:21 Padre Lombardi, domani Papa in Santa Maria Maggiore

"Il Papa ha detto che vuole andare a pregare la Madonna e domani probabilmente andrà a Santa Maria Maggiore". Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Padre Federico Lombardi, incontrando i giornalisti.

21:14 Padre Lombardi: il suo nome esprime semplicità

Il Papa, avendo scelto il nome Francesco, ha espresso ''semplicità e testimonianza evangelica''. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana, Padre Federico Lombardi, nel briefing con i giornalisti.

20:34 Papa Francesco: buona notte e buon riposo

"Vi saluto, domani andrò a pregare la Madonna, ora vi auguro buonanotte e buon riposo". Così Papa Francesco ha salutato i fedeli in Piazza San Pietro, congedandosi daloro, nel primo giorno da pontefice

20:29 Il Papa benedice il mondo

Papa Francesco ha impartito l'indulgenza plenaria, dopo aver chiesto ai fedeli di pregare per lui.

20:27 Il Papa: "Insieme in questo cammino"

"Incominciamo questo cammino della chiesa di Roma, vescovo e popolo insieme, di fratellanza, amore, fiducia tra noi, preghiamo uno per l'altro, per tutto il mondo, perche' ci sia una grande fratellanza. Questo cammino di chiesa sia fruttuso per l'evangelizzazione", ha detto papa Francesco.

20:24 Il primo saluto a Ratzinger

"Fratelli e sorelle, buonasera". Così papa Francesco ha salutato la folla di fedeli festanti in San Pietro. Il suo primo pensiero è stato per il papa emerito Benedetto XVI. LEGGI IL DISCORSO INTEGRALE

20:20 La sorpresa della folla

Prima sorpresi al nome di Bergoglio, poi si sono lasciati andare ad un lungo applauso i fedeli che da ore attendono di vedere il successore di Benedetto XVI.

20:19 Chi è Papa Francesco

Il nuovo papa è l'arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, nato il 17 dicmebre del 1936 nella stessa città argentina di cui oggi è arcivescovo. E' gesuita.

Ultimo aggiornamento 23:32