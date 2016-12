Preso il re delle truffe online

foto Afp

19:16

- Era il re delle truffe online, tanto che alcuni siti internet lo segnalavano per la sua "competenza". I carabinieri di Torino hanno arrestato Fabio Mininni, 33 anni, per truffa e sostituzione di persona. Ricercato in tutta Italia, è stato catturato seguendo un pacco indirizzato all'avvocato Andrea Visconti, uno dei tanti alias utilizzati. I militari della Compagnia San Carlo hanno anche denunciato la sua compagna.