Lecco, per il prete gay arriva la scomunica

Lecco, il prete scrive su Facebook: "Sono gay"

12:18

- Per don Mario Bonfanti, 40 anni, originario di Pagnano di Merate, nel lecchese ed ex parroco di Perego è arrivata la scomunica. Il prete era balzato agli onori della cronaca per aver dichiarato su Facebook la sua omosessualità e precedentemente era già stato allontanato dalla sua parrocchia in Brianza a causa delle sue posizioni favorevoli alle unioni tra persone dello stesso sesso.