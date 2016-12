Alluvione 2011, i Pm: "I funzionari del Comune di Genova taroccarono il rapporto"

I reati contestati sono quelli di falso in concorso e calunnia riguardo alla ricostruzione temporale dell'alluvione. In particolare secondo l'accusa del pm Luca Scorza Azzarà i tre dirigenti avrebbero anticipato di oltre mezz'ora l'arrivo dell'onda di piena del torrente Fereggiano a causa della quale morirono 6 persone per limitare la loro capacità di intervento. Inoltre per avvallare questa versione dei fatti sarebbero state attribuite false dichiarazioni a un volontario della Protezione Civile che invece si sarebbe trovato in una zona distante dal torrente. Gli agenti della polizia giudiziaria hanno perquisito stamattina gli uffici e le abitazioni dei tre indagati.

L'ex Sindaco incredulo

"Non posso pensare che ci sia qualcuno che abbia manipolato dati, ne morirei". Così Marta Vincenzi, sindaco di Genova durante l'alluvione del 4 Novembre 2011, ha commentato quanto emerso nell'inchiesta della Procura secondo cui alcuni carte del Comune sarebbero state taroccate da dirigenti comunali.