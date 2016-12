Falsi provini hard a Cosenza, fermato 36enne

- Per rimorchiare ragazze si è finto intermediario di Casting Italia e di Cento per Cento Produzioni. Un trentaseienne ha architettato un falso provino hard, ma si è imbattuto in una giovane giornalista che si è finta aspirante attrice e ha filmato la truffa con una telecamera nascosta. È successo al centro di Cosenza, dove l’uomo poi è stato ammanettato dai carabinieri (appostati fuori dallo stabile nel corso dell’incontro tra i due) e condotto in caserma.

Paolo Vaghi di Casting Italia ha già provveduto a denunciarlo. La bond girl di turno si chiama Aurelia Zucaro e collabora con il Quotidiano della Calabria che ha pubblicato il video.

Il testo dell’annuncio sul web

Il 12 settembre scorso era apparso su internet questo annuncio: “La Casting Italia, azienda inserita nel settore della produzione di film hard amatoriali e non, seleziona gratuitamente ragazze e signore dai 19 ai 50 anni per provini simulati, in Cosenza, per la realizzazione di film genere soft porno. Si richiede presenza gradevole e massima serietà. I casting, in completa discrezione, si svolgono in Cosenza città e sono totalmente gratuiti: se ingaggiate, previsti compensi economici molto alti e remunerati con contratti a norma di legge”.

Il racconto della giornalista a Tgcom24

Zucaro svela la sua esperienza: “La sensazione immediata è stata di avere di fronte una persona innocua ma perversa. Negli sms dei giorni precedenti mi aveva invitato indossare particolari indumenti intimi in occasione del colloquio. Mi è sembrato strano che un agente si proponesse direttamente come attore. Ovviamente gli ho posto varie domande per smascherarlo e non ho accettato la proposta, che prevedeva il provino con lui e la falsa promessa di guadagnare 1800 euro a film. A quanto pare, prima che l’annuncio venisse pubblicato, recentemente aveva anche tentato di abbordare una ragazza su facebook facendole simili avances. Un vizio che è costato caro"

Il video esclusivo realizzato dalla giornalista del Quotidiano della Calabria