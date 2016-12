foto Da video 11:49 - Una ragazzina di 15 anni è stata presa a schiaffi da un altro ragazzo dopo aver cantato il tormentone dell'estate 2012: il pulcino Pio. E' successo l'altra sera nel centro di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Il ragazzo, di qualche anno più grande, si è avvicinato alla vittima e le ha ordinato di smetterla. La minore avrebbe proseguito con il ritornello e a quel punto l'aggressore l'avrebbe colpita con due schiaffi in pieno volto. - Una ragazzina di 15 anni è stata presa a schiaffi da un altro ragazzo dopo aver cantato il tormentone dell'estate 2012: il pulcino Pio. E' successo l'altra sera nel centro di Polignano a Mare, in provincia di Bari. Il ragazzo, di qualche anno più grande, si è avvicinato alla vittima e le ha ordinato di smetterla. La minore avrebbe proseguito con il ritornello e a quel punto l'aggressore l'avrebbe colpita con due schiaffi in pieno volto.

Sarebbe scoppiata una rissa sedata per tempo dagli amici del presunto aggressore.



La vicenda al momento non ha avuto strascichi giudiziari.



Allo stato attuale non è stata presentata alcuna denuncia penale ma sono tanti i testimoni che, ieri sera, hanno assistito alla scena. La storia è stata raccontata anche da un giornalista del sito web Polignanoweb, presente al momento dell'aggressione.