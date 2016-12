E' morto Provenzali, la voce del calcio italiano

- Il mondo del calcio perde la sua voce più nota. Alfredo Provenzali, per oltre 40 anni colonna di “Tutto il calcio minuto per minuto”, è morto nel giorno del suo 78esimo compleanno. Nato a Genova nel 1934, Provenziali seguì le partite per Radio Rai dal 1966 al 1992 per poi diventare conduttore della longeva trasmissione domenicale. Poche settimane fa gli era stato assegnato il prestigioso premio Agnes.

Ad annunciare la scomparsa del radiocronista è stato il Gr1 che, venerdì mattina, ha mandato in onda in apertura la sigla di "Tutto il calcio minuto per minuto" e ha poi diffuso la notizia.

Poche settimane fa, a causa delle sue condizioni di salute, Provenzali è stato costretto a rinunciare a presenziare alla consegna del premio Agnes, riconoscimento che gli era stato assegnato per rendere omaggio alla sua carriera di giornalista sportivo.

Del Piero: "Era come vedere le partite"

Alessandro Del Piero ricorda Alfredo Provenzali e la sua inconfondibile voce: "Mi ricordo quando da piccolo 'vedevo' le partite alla radio. Ricordo Alfredo Provenzali, voce di tante domeniche" scrive l'ex capitano della Juventus sul suo account di Twitter.

Gentili: "Un signore del microfono"

Bruno Gentili è oggi voce della Rai e segue le partite della Nazionale italiana. Provenzali, per lui, è stato un maestro prima ancora che un collega: "Alfredo era un signore del microfono, e lo era anche nella vita: elegante nella forma e nella sintassi, e anche nell'assorbire i duri colpi di questo mestiere. Con Ameri e Ciotti è stato un grande: a noi che eravamo più giovani ci ha insegnato il rispetto per il microfono, ci diceva sempre di avere timore come la prima volta, di non essere spavaldi, perché una sana tremarella ti preserva da qualche scivolone".