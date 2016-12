Se gli ultrà aiutano i terremotati

- Anche gli ultrà hanno un cuore. Per chi non ci credesse basta vedere l'iniziativa dei Boys, i tifosi del Parma che hanno organizzato per stasera una raccolta di generi di prima necessità (non alimentari) ai auto alle popolazioni colpite dal terremoto fra Modena e Ferrara.

Prima di loro solo i tifosi del Bologna che però si sono limitati aesprimere parole di solidarietà. "Un sincero cordoglio ai famigliari delle vittime del sisma che sta copendo la nostra regione, e la sua solidarietà fraterna a tutti i cittadini coinvolti in questo tragico evento" è scritto sul sito della squadra gialloblu.