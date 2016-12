Blitz Green Hill, dodici arresti

foto Ansa Correlati Le foto della liberazione dei beagle

12:11

- Dodici arrestati in flagranza di reato, otto donne e quattro uomini, una minorenne denunciata a piede libero. E' questo il bilancio definitivo stilato dalle forze dell'ordine dopo il blitz animalista del pomeriggio di ieri contro Green Hill, l'allevamento di cani beagle destinati alla vivisezione. Decine di persone erano riuscite ad entrare nella struttura di Montichiari, nel Bresciano, e aprire alcune gabbie liberando i cuccioli.Oggi la notizia degli arresti. Gli animalisti arrivano da Emilia Romagna, Toscana, Torino, Treviso, Roma e Milano; tra loro non c'è alcun bresciano. Prime stime non ufficiali parlano di danni per circa 250 mila euro all'allevamento di proprietà della multinazionale Marshall.