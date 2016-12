Lega, dalle intercettazioni spunta la passione per la magia nera della moglie di Bossi

foto Ap/Lapresse 10:48 - Non ci sono solo soldi e interessi politici, non solo i piani del "cerchio magico" leghista nelle intercettazioni dell'inchiesta che ha decapitato il Carroccio. In una conversazione tra Francesco Belsito, l'ex tesoriere del partito, e Nadia Dagrada, la segretaria amministrativa si parla, secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, della moglie di Bossi, Manuela Marrone, e della sua passione per la magia nera. - Non ci sono solo soldi e interessi politici, non solo i piani del "cerchio magico" leghista nelle intercettazioni dell'inchiesta che ha decapitato il Carroccio. In una conversazione tra Francesco Belsito, l'ex tesoriere del partito, e Nadia Dagrada, la segretaria amministrativa si parla, secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, della moglie di Bossi, Manuela Marrone, e della sua passione per la magia nera.

I due parlano della villa dei Bossi a Gemonio. "Sei andato a vedere dove dorme lei?", chiede la Dagrada. "Se tu vai sopra alla mansarda - continua - c'è una brandina, ma non sto scherzando, ci sono le foto. C'è una brandina di quelle che sembrano per bambini, un comodino ed una lampada. Per terra, piena piena, che prende tutta la stanza, libri di magia nera. Cartomanzia. Astrologia. Tutti eh!... Ma ce ne saranno almeno un centinaio, tutti per terra, non su una scrivania. Niente, lei vive lì, quando è in casa è lì, con quei libri".



La prima reazione di Belsito è goliardica. "Non ho via d'uscita, non so né cartomante né mago", dice ridendo. Poi sale il rancore, per i soldi usciti dalla cassa della Lega per la scuola della moglie di Bossi. "Sono un deficiente - dice in un'altra telefonata alla Dagrada - che mi sono preso a banconate la scuola, capisci tutti i soldi a quella grande p... della moglie, che stupido che sono".