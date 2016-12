- Un secolo dopo il disastro del Titanic, arriva: un cofanetto (libro + dvd) dedicato alla tragedia della Costa Concordia, edito dain collaborazione con la struttura del, diretto da. Dal 6 marzo uscirà in edicola e nelle librerie: un vero e proprio dossier per capire i perché di un naufragio avvenuto cento anni dopo quello del Titanic.

Nel dvd saranno contenuti gli approfondimenti e i servizi sul disastro della Concordia da parte dei giornalisti di TGCom 24, la rete all news di Mediaset che più di ogni altra ha seguito gli eventi in tempo reale.

Le immagini inedite e che hanno fatto il giro del mondo, comprese quelle della plancia di comando trasmesse dal Tg5, le telefonate shock, le interviste esclusive e la ricostruzione in 3D del percorso della nave, la grande paura dei sopravvissuti e il dolore per chi non ce l’ha fatta.

Nel libro tutti i documenti ufficiali che svelano i retroscena e danno voce ai protagonisti e ai testimoni della tragedia che ha rivelato due volti dell’Italia, quello del capitano Francesco Schettino e quello del capitano Gregorio De Falco. Volti descritti e raccontati dagli inviati di Tgcom24, che li hanno incontrati e intervistati.

I testi sono introdotti da una prefazione di Mario Giordano. Il prodotto, edito da Fivestore in collaborazione con la testata all news TGCom 24, uscirà in edicola e nelle librerie a partire dal 6 marzo p.v. al prezzo di 12,90 euro.