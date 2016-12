Firenze, imprenditore si suicida

19:40

- Un imprenditore di 64 anni si è tolto la vita per il timore di non riuscire a risollevare la sua azienda dalla crisi economica in cui si trovava. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina nell'azienda di sua proprietà, in provincia di Firenze, dai suoi familiari, che hanno subito chiamato il 118 e i carabinieri. L'uomo si era impiccato e prima di suicidarsi ha lasciato un messaggio scrivendovi i motivi che lo hanno portato a tale decisione.