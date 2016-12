Rai, stop a canone speciale su pc e smartphone

- La Rai non ha mai richiesto il pagamento del canone "per il mero possesso di un computer collegato alla rete, di tablet e smartphone". Il canone ordinario continua a dover essere "pagato solo per il possesso di un televisore". Lo precisa l'azienda rilevando che la Direzione Abbonamenti Rai ha inviato una lettera solo per il canone speciale dovuto da imprese ed enti che utilizzino il computer come televisore e che non paghino già il canone tv.

Il chiarimento sul pagamento del canone Rai è arrivato dopo un confronto tecnico avvenuto nella sede del ministero dello Sviluppo Economico. Questo quanto precisano fonti ministeriali, aggiungendo che i rappresentanti dell'azienda di Viale Mazzini sono stati convocati a seguito delle segnalazioni ricevute dai soggetti interessati. Nella riunione - spiegano le fonti - si è deciso che la tassazione non era dovuta per il mero possesso di pc, tablet e smartphone."

La lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai - entra nello specifico l'Azienda - si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage) fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiamo già provveduto al pagamento per il possesso di uno o piu" televisori".

"Ciò quindi - posegue la Rai - limita il campo di applicazione del tributo ad una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quanto previsto in altri Paesi europei per i loro broadcaster che nella richiesta del canone hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegati alla Rete, i tablet e gli smartphone. Si ribadisce pertanto che in Italia il canone ordinario deve essere pagato solo per il possesso di un televisore".