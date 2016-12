Lupi azzannano uomo nel Riminese

12:41

- Un uomo è stato azzannato da alcuni lupi mentre andava al lavoro in Valmarecchia, nell'entroterra riminese. Gli animali, scesi in paese per la mancanza di cibo dopo le fitte nevicate, erano stremati dalla fame. Trasportato in ospedale con un defender dei Carabinieri, l'uomo non è in pericolo di vita.