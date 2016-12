Il viceprefetto si cancella la multa

foto Ansa

- Ha ricevuto una multa e con i propri poteri se l'è cancellata. Ha fatto tutto da solo il viceprefetto di Torino Roberto Dosio, esercitando nella massima legalità i suoi poteri. Tuttavia il suo comportamento non è piaciuto alla Procura, in particolare al sostituto procuratore Andrea Padalino che lo ha indagato con l'accusa di abuso d'ufficio: Dosio non avrebbe dovuto giudicare se stesso, per questione di "stile".