Arezzo, stop alle chat dei genitori: il Comune di Monte San Savino rifiuta i gruppi Whatsapp

"Abbiamo detto alle famiglie che a breve si terrà l'elezione dei rappresentanti e che questa sarebbe stata l'unica modalità ufficiale per la comunicazione con il Comune, noi e le educatrici non gradiamo essere inclusi in chat di gruppo", ha spiegato l’assessore Rampini. Una decisione dovuta a vecchie esperienze di errata comunicazione. "In questi sei anni mi sono sentita dire dai genitori 'sulla chat di Whatsapp hanno detto...' e io ho spiegato che quel canale di comunicazione non fa fede rispetto all'informazione ufficiale del Comune", ha aggiunto l’amministratrice.



Le reazioni - Le reazioni alla notizia sono state differenti. C’è chi ha interpretato la decisione come un ritorno al passato e chi, invece, l’ha accolta positivamente. "Sarà il Comune a fornire le informazioni importanti che riguardano il funzionamento dei servizi attraverso i canali ufficiali, mediante i quali saranno ascoltate le necessità delle famiglie grazie alle sollecitazioni del rappresentante dei genitori", ha concluso l'assessore. Chissà che la scelta non faccia da apripista in altri Comuni.