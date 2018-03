Allevamento da incubo a Perugia: cavalli tenuti in condizioni critiche

Un allevamento da incubo. A Perugia Edoardo Stoppa documenta la situazione di un centro di recupero cavalli, “L’Arca di ALO”, tenuto in pessime condizioni. Il proprietario è Alain Hertz, una “presunta” guardia giurata eco zoofila che contatta sistematicamente tante associazioni sul territorio italiano per prendere con sé questi animali maltrattati: una volta giunti nella sua fattoria, però, gli animali vengono gestiti in condizioni davvero precarie. “Questi animali non sono custoditi in modo corretto e niente è a norma”, dichiara un testimone ai microfoni di Striscia la Notizia.



Non solo gli animali ma anche la famiglia di Hertz vive nella struttura in condizioni igienico sanitarie pessime. Dopo la segnalazione del tg satirico intervengono i carabinieri e i veterinari dell’Usl e accertata la gravità della situazione, la casa viene dichiarata inagibile e i bambini vengono affidati ai nonni, per poi essere seguiti dai servizi sociali. Tutti i cavalli invece sono stati trasferiti sotto la tutela di un’associazione progetto Islander, ma hanno bisogno di cure immediate.