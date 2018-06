Allarme dell'Anci: 350mila carte d'identità elettroniche con microchip fallato

20 maggio 2018 11:01 Allarme dellʼAnci: 350mila carte dʼidentità elettroniche con microchip fallato Il presidente dellʼAssociazione dei Comuni comunica a tutti i sindaci i problemi riscontrati alle frontiere per il nuovo documento. Un danno erariale di 50 milioni di euro

Trecentocinquanta mila carte d'identità elettroniche da buttare al macero. Prodotti dal Poligrafico dello Stato, i documenti avrebbero dei chip difettosi che non permettono ai cittadini in loro possesso di superare eventuali controlli alle frontiere per l'espatrio. A lanciare l'allarme a tutti i sindaci d'Italia è stato il presidente dell'Anci, Associazione Nazionale dei Comuni, Antonio Decaro, in una comunicazione ufficiale ripresa da Il Messaggero. Al momento della produzione delle tessere, sarebbe stata caricata una versione non aggiornata del software. Un danno erariale stimato in 50 milioni di euro.

Ecco cosa è accadutoIn soldoni - è la denuncia, - 346.275 nuove carte d'identità elettroniche emesse dal Poligrafico dello Stato sarebbero inutilizzabili per errori nei microchip installati; per questo vengono bloccate alle frontiere perché non riconosciute. Ciò sarebbe da imputare "all'inefficienza del processo produttivo, alla mancanza di controlli ad hoc", come si legge su Il Messaggero. Così è accaduto che queste tessere venissero inviate ai Comuni "senza essere testate e collaudate". Poi, ai posti di controllo, i dati non risultano leggibili e i cittadini possono essere respinti.