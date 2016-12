Alitalia, debuttano a Fiumicino le nuove uniformi

Prima apparizione pubblica per le nuove divise Alitalia , indossate dal personale di volo della compagnia aerea. Dopo quasi vent'anni, piloti, hostess e steward cambiano il loro look, a firma di Ettore Bilotta, stilista milanese. Le divise - che hanno suscitato curiosità e apprezzamenti dai passeggeri dell'aeroporto di Fiumicino - si ispirano al glamour degli anni '50 e '60 , e sono state prodotte con il contributo di oltre 500 persone in Italia.

Per quanto riguarda le hostess, il verde della precedente divisa ha lasciato il posto a un tessuto bordeaux, che si schiarisce in modo graduale. Gli steward presentano un design chevron a due colori, grigio antracite e verde bosco, con una cravatta in sintonia con la divisa delle loro colleghe di volo. Tutte le divise sono state prodotte in Italia: confezionate con tessuti provenienti dalla Toscana e seta lavorata a Como, quelle per gli steward sono invece state realizzate in Puglia.