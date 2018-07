Al via su 22 tratte autostradali i nuovi sistemi Tutor: ecco dove sono attivi

Tornano, in vista dell'esodo estivo, i nuovi sistemi Tutor per il controllo della velocità ed il contenimento dei sinistri. I Tutor, ripristinati dopo la sospensione scattata a fine maggio in seguito al contenzioso fra Autostrade per l'Italia e la Craft, sono attivati su 22 tratte autostradali, alle quali se ne aggiungeranno altre in corso di valutazione.