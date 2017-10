Affitto milionario per una sede vuota dell’Agenzia delle Entrate

L’ inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta, sempre pronto a dare fiato alle ingiustizie, riporta l’attenzione su un ennesimo caso di spreco. La vecchia sede dell’Agenzia delle Entrate di Roma, per tagli sui costi dell’affitto annuo di 3.660.000 euro, è stata lasciata per una più economica, dimezzando i costi. Peccato però che della palazzina vecchia, pur essendo abbandonata da 11 mesi, venga ancora pagato l’affitto. Lo spreco ad oggi ammonta a ben 3.355.000 euro di soldi pubblici. Lo sdegno aumenta sapendo che le luci lasciate accese hanno prodotto bollette astronomiche sempre a carico del cittadino. L’inviato, provocatoriamente, improvvisa una colletta per dare una mano all’ente a coprire la cifra dell’affitto. Qualcuno incredibilmente accetta se pur contrariato mentre altri si defilano. Trombetta racimola 34,48 centesimi che prontamente porta all’Agenzia delle Entrate dove non viene però ricevuto. Lascia sconsolato il ricavato all’entrata, nella speranza che venga ben utilizzato.