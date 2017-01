20 gennaio 2017 08:43 Valanga sullʼhotel Rigopiano, si continua a scavare: rinvenuti 4 corpi Soccorritori al lavoro anche nella notte a Farindola, nel Pescarese. Recuperati due superstiti, tra le decine di dispersi anche alcuni bimbi. Sindaco: "Ci sono poche speranze di trovare ancora qualcuno in vita"

Si continua a scavare senza sosta tra neve e macerie a Farindola, nel Pescarese, dove una valanga ha travolto l'hotel Rigopiano dopo le scosse di terremoto che hanno colpito la zona. Nella struttura c'erano circa 35 persone: tre cadaveri sono già stati recuperati, un quarto è stato individuato. Tra i dispersi anche alcuni bambini. Il sindaco: "Le speranze di trovare persone in vita si riducono di ora in ora". I soccorritori: "I cani non rilevano segnali".

Nella struttura c'erano 35 persone - Dai dati registrati dalla questura, nella struttura c'erano 22 clienti e 7 dipendenti, più qualche altro ospite. "Erano 35 persone", ha confermato a "Dalla Vostra Parte" Bruno Di Tommaso, il direttore dell'hotel. Tre le salme recuperate, una individuata, due i sopravvissuti. Di tutti gli altri non c'è traccia. "Con il passare delle ore le speranze di trovare qualcuno in vita si riducono sempre di più, per questo l'unica cosa che mi vien voglia di fare è abbracciare uno ad uno tutti i parenti di chi era lassù", dice il giovane sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta.



Il racconto dei sopravvissuti - Sono solo in due, dunque, quelli che al momento, possono raccontare l'incubo. Fabio Salzetta, il tuttofare dell'albergo, deve la vita al cemento armato del locale caldaia; Giampiero Parete, invece, al mal di testa della moglie, che sta ancora sotto le macerie insieme ai figli di 6 e 8 anni. Alle 17.40, dieci minuti dopo la slavina, Giampiero aveva già capito tutto: "E' caduto l'albergo", ha scritto in un sms al suo datore di lavoro. "Ho sentito rumori e scricchiolii. Poi ho visto la montagna cadere addosso all'edificio". Dopo le scosse di terremoto della mattina, tutti avevano deciso di lasciare l'albergo: avevano pagato ed avevano raggiunto la hall, pronti per ripartire non appena sarebbe arrivato lo spazzaneve. Ma lo spazzaneve non è mai arrivato.