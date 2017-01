Rigopiano, la telefonata d'allarme bollata come una bufala: "La mamma dell'imbecille è sempre incinta"

Marcella: "Mi sente?".

Funzionaria: "Sì che la sento".

Marcella: "Sono Marcella di cognome, Quintino di nome. Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp cinque minuti fa, l'albergo di Rigopiano è crollato, non c'è più niente... Lui sta lì con la moglie, i bimbi piccoli... intervenite, andate lassù".

Funzionaria: "Questa storia gira da stamattina. I vigili del fuoco hanno fatto le verifiche a Rigopiano, è crollata la stalla di Martinelli".

Marcella: "No, no! Il mio cuoco mi ha contattato su WhatsApp 5 minuti fa, ha i bimbi là sotto... sta piangendo, è in macchina... lui è uno serio, per favore".

Funzionaria: "Senta, non ce l'ha il suo numero? Mi lasci il numero di telefono (...). Ma è da stamattina che circola questa storia, ci risulta che solo la stalla è crollata. Che le devo dire?".

Funzionaria: "Come si chiama quel cuoco?".

Marcella: "Giampiero Pareti. È quello della pizzeria, è il figlio di Gino...".

Funzionaria: "Sì, lo conosco benissimo il figlio di Gino, conosco lui, conosco la mamma. È da stamattina che gira 'sta cosa. Il 118 mi conferma che hanno parlato col direttore due ore fa, mi confermano che non è crollato niente, stanno tutti bene".

Marcella: "Ma come è possibile?".

Funzionaria: "La mamma dell'imbecille è sempre incinta. Il telefonino... si vede che gliel'hanno preso...".

Marcella: "Ma col numero suo?".

Funzionaria: "Due ore fa, le confermo, al 118 hanno parlato con l'hotel. Non le dico una bugia! Ma se fosse crollato tutto, pensa che che rimarremmo qua?"

Marcella: "Si metta in contatto col direttore...".

Funzionaria: "Non so se si rende conto della situazione... Abbiamo gente in strada, gente con la dialisi, anziani. E io per lei... Provi lei a mettersi in contatto con il direttore. Non è scortesia. Arrivederci".