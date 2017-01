Rigopiano, la mail dell'hotel prima della tragedia: "I clienti sono terrorizzati"

"Abbiamo cercato di fare il possibile per tranquillizzare i clienti - prosegue - ma, non potendo ripartire a causa delle strade bloccate, sono disposti a trascorrere la notte in macchina. Con le pale e il nostro mezzo siamo riusciti a pulire il viale d'accesso, dal cancello fino all ss 42". E inoltre "chiediamo di predisporre un intervento al riguardo".



Intanto si continua a scavare tra le neve e le macerie dell'hotel. Finora i soccorritori hanno strappato alla massa di detriti che sommerge l'albergo 11 sopravvissuti e cinque corpi senza vita, mentre sono 23 i dispersi segnalati. La pioggia mista a neve ha reso ancora più pesante l'ammasso che ha sommerso la struttura ed il rischio valanghe è salito a 4 su una scala di cinque.