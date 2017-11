Attimi di panico a San Sebastiano dei Marsi, in provincia de L'Aquila, dove l'orsa Amarena ha fatto un'incursione in paese durante la festa patronale, terrorizzando abitanti e turisti. Non è la prima volta che l'animale raggiunge la zona abitata: un anno fa, nel 2016, ha iniziato a frequentare il paese per mangiare ciliegie ed amarene.

L’orsa Amarena, dopo aver scavalcato una recinzione, si è calata giù per un muretto, prima di fuggire spaventata tra le vie affollate per i festeggiamenti in onore del santo patrono tra le urla ed un fuggi fuggi generale. Per gli abitanti è solo l'ennesima visita: la prima risale al 20 agosto 2001 quando l'orso Bernardo raggiunse il paese.



Sull'episodio è intervenuto l’ente Parco che ha condannato come si sono comportati residenti e turisti: "Il video documenta comportamenti sbagliati che devono essere assolutamente evitati. Non si possono avvicinare gli orsi per filmarli o fotografarli”.