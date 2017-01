Hotel Rigopiano, il Comune di Farindola querela Charlie Hebdo

Il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, ha deciso di querelare il settimanale francese Charlie Hebdo per la pubblicazione della vignetta satirica sulla tragedia dell'hotel Rigopiano in cui si vede la morte cavalcare la valanga con gli sci. Una decisione in linea con la decisione presa nei mesi scorsi a seguito del terremoto di Amatrice (Rieti), oggetto di un'altra illustrazione della rivista d'oltralpe.