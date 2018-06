"Mi viene difficile - dice - poter credere che sia sfuggito l'atteggiamento di questa persona, distaccata, in preda a uno stato emotivo che non aveva un'apparenza di normalità. Sono sconvolto dalle notizie che ho letto".



"Mi auguro che la dinamica sia diversa - aggiunge -. Vorrei sperare che non sia così. Spero che la pattuglia sia arrivata dopo che lui si è allontanato. A me riesce difficile credere che una pattuglia della polizia presente sul posto lasci andare via una persona in quelle condizioni, cioè come Filippone è stato descritto dall'uomo che ha soccorso mia sorella". Incredulità anche rispetto al comportamento che la polizia "ha avuto con me e con l'altra mia sorella. Ho notato sempre un'attenzione, una sensibilità particolare. Questo cozza con questo comportamento, per cui mi auguro che la dinamica dei tempi non sia proprio quella e provo ad immaginare che la pattuglia della polizia sia arrivata quando lui si era già allontanato".