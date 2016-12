Francavilla, bagno fuori stagione

11:46

- Un'esperienza off-limits quella dei tre nuotatori professionisti di Francavilla che hanno affrontato le bassissime temperature e la neve in costume! Le immagini "glaciali" mostrano Eugenio Taricone (cugino di Pietro), Dante Franchi e Alessandro Colangelo che corrono in slip dalla piscina, dove ogni giorno si allenano, alla spiaggia per fare un tuffo nell'Adriatico...