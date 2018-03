A Ponzano Romano i cavalli rischiano di morire per assenza di cure

Anche gli animali soffrono per la crisi economica. Se poi alle difficoltà finanziarie si aggiunge anche un inverno particolarmente rigido, gli effetti possono essere catastrofici. È quanto successo in un allevamento di cavalli a Ponzano Romano, alle porte di Roma, dove gli animali vivono in condizioni ai limiti della sopravvivenza. L’inviato di Striscia la Notizia Edoardo Stoppa è andato sul posto, riprendendo cavalli pelle e ossa, lasciati senza cibo né acqua, tra di loro ci sono anche cavalle incinte e piccoli puledri, che avrebbero bisogno di maggiori attenzioni e, quindi, particolarmente vulnerabili.



Alcuni sono anche morti, come documentato da un’associazione di animalisti che sta cercando di risolvere la situazione. Al momento l’allevamento è sotto sequestro: il custode giudiziario è il sindaco di Ponzano Romano, mentre il custode fisico è l’allevatore che già possedeva gli animali. Dal momento del sequestro però la situazione non è cambiata. Striscia la Notizia è riuscita ora a domandare alle istituzioni il nulla osta per chiedere al giudice di affidare gli animali all’associazione che provvederebbe sia a rimetterli in salute che a darli, poi, in adozione. Intervistato da Stoppa, l’allevatore ha però fatto finta che non ci siano problemi, spiegando: “Sono sottopeso, ma perché siamo in inverno”.