A Milano il record di multe stradali, ma a Roma crolla la raccolta delle sanzioni

Sono i milanesi a sborsare di più in fatto di multe stradali. Nel 2016 hanno pagato a Palazzo Marino la bellezza di 157 milioni di euro. Una cifra enorme che però, risulta in calo del 22 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Al secondo posto della classifica non c'è a sorpresa una metropoli, ma una città di medie dimensioni come Padova: la spesa pro capite per le contravvenzioni è lì di 92,30 euro. Sul terzo gradino del podio c'è infine Parma con 90,78 euro di multe per ogni persona.