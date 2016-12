Yara, cosa è successo il 20 maggio tra a Bossetti e la moglie?

16:53 - Sabato 20 novembre 2010. Sei giorni prima dell'omicidio di Yara. Una data, due domande. Una fatta a Marita, la moglie di Massimo Giuseppe Bossetti dai carabinieri il 23 giugno scorso, l'altra - la stessa - fatta 4 giorni prima all'indagato, dal Gip durante l'interrogatorio di garanzia. Che cosa è accaduto quel giorno viene chiesto agli inquirenti a moglie e marito? Un mistero nel mistero è stato definito dagli investigatori. In quella giornata potrebbe esserci la causa scatenante del delitto di Yara Gambirasio? La domanda di chi indaga è rimasta senza risposta. Ma si continua a scavare.

E poi c'è un'altra cosa che non si spiega. la moglie di Massimo Giuseppe Bossetti ha raccontato ai carabinieri che il marito non le avrebbe mai raccontato di quella volta in cui l'uomo incontro Fulvio Gambirasio in cantiere e dei pensieri che avrebbe fatto vedendolo al lavoro, mentre la figlia risultava scomparsa. " Io sarei andato a cercarla" ha detto il presunto assassino agli inquirenti. Ma una volta tornato a casa Bossetti quelle considerazioni non le condivise con la moglie. Come se quel giorno non avesse incontrato Fulvio Gambirasio.