Ultrà, Ciro Esposito ucciso da un colpo di pistola saparato ad altezza uomo

23:28 - Ciro Esposito, l'ultrà ferito nel pre partita di Coppa Italia Napoli-Fiorentina, è morto per un colpo di pistola alla schiena. E' quanto accertato dall'autopsia che rivela inoltre come sia la vittima sia l'aggressore fossero in posizione eretta: lo stesso Ciro aveva confidato che prima di essere ferito si era avventato su Daniele De Santis, presunto omicida, scaraventandolo a terra. Quest'ultimo avrebbe fatto fuoco dopo essersi rialzato.

Il proiettile che ha raggiunto alla schiena il tifoso del Napoli ha lacerato un polmone e si è fermato nella quinta vertebra. Causa della morte dunque è stata la lacerazione del polmone che ha portato ad un collasso multifunzionale progressivo. Nel corso dell'autopsia è stato anche estratto dal corpo di Esposito il proiettile. Sarà verificato se proveniente dalla pistola recuperata.