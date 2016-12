22 maggio 2014 Truffa alla Carige, sette arresti: ai domiciliari l'ex presidente del Cda Giovanni Berneschi è stato fermato per una presunta truffa e riciclaggio ai danni della banca. Ai domiciliari anche l'ex amministratore di Carige Vita Nuova, Ferdinando Menconi, La guardia di finanza ha perquisito le sedi di Genova, Milano e La Spezia sequestrando beni per un valore di 22 milioni, ritenuti il "profitto di riciclaggio e associazione a delinquere transnazionale" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:57 - La guardia di finanza ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti coinvolti in una presunta truffa all'istituto bancario Carige. I reati contestati sono, a vario titolo, quelli di associazione a delinquere, truffa aggravata, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Perquisizioni effettuate a Genova, Milano e La Spezia. Posti sotto sequestro beni per 22 milioni di euro. Ai domiciliari l'ex presidente del Cda.

Il vicepresidente dell'Abi ed ex presidente del consiglio di amministrazione di Carige, Giovanni Berneschi, di 77 anni, è stato arrestato, nello specifico, per una presunta truffa e riciclaggio ai danni della banca. Ai domiciliari anche l'ex amministratore di Carige Vita Nuova, Ferdinando Menconi, di 71 anni. I reati sarebbero stati compiuti ai danni del comparto assicurativo dell'Istituto. Secondo l'accusa si tratterebbe di patrimoni che venivano riciclati attraverso lo schermo di società finanziarie italiane e straniere. I fatti sarebbero avvenuti a partire dal 2006. Le indagini state avviate dalle relazioni depositate in procura, nel settembre del 2013, della Banca d'Italia.



I nomi degli altri 5 arrestati - Oltre a Giovanni Berneschi e Ferdinando Menconi, sono stati arrestati Ernesto Cavallini, imprenditore immobiliare, di 70 anni (anche lui ai domiciliari); Davide Enderlin, avvocato svizzero, di 42 anni; Sandro Maria Calloni, imprenditore, di 65 anni; Andrea Vallebuona, commercialista di Genova, di 51 anni; Francesca Amisano, nuora di Berneschi, di 47 anni.



Portati 21 milioni di euro in Svizzera: ecco come - Dal 2006 al 2009, secondo la guardia di finanza, gli acquisti "gonfiati di società facenti capo a persone compiacenti hanno fatto in modo che fossero portati in Svizzera circa 21 milioni di euro". Di questi, "parte è stata impiegata per un investimento immobiliare in territorio elvetico i cui effettivi titolari erano i vertici del gruppo Carige".



"Acquistavano quote di società a prezzi maggiorati (di 45 volte)" - Secondo la procura di Genova, Berneschi e Menconi "avvalendosi dei loro rispettivi ruoli di potere" hanno convinto il cda di Carige Vita Nuova a "effettuare due operazioni finanziarie" che secondo gli inquirenti configurano la truffa. La prima operazione è avvenuta nel 2006 e secondo la procura è prescritta mentre la seconda "è consistita nell'indurre la Carige Vita Nuova, tramite una perizia gonfiata realizzata dal commercialista Vallebuona, ad acquistare una quota della Assi 90, partecipata dalla svizzera Balitas a un prezzo di 5.600.000 euro, risultata essere superiore di 45 volte il valore nominale". Una cifra destinata ai reali beneficiari Berneschi e Menconi "soci occulti della Balitas".



Bernabeschi il leader del comitato d'affari - Secondo la procura esisteva un comitato d'affari "in cui Berneschi e Menconi pianificavano le operazioni finanziarie sfruttando i loro ruoli nel Cda di Carige Nuova" mentre Vallebuona, Amisano, Enderlin, Calloni "si prestavano a effettuare attività di investimento e riciclaggio" con "complesse operazioni immobiliari e finanziarie". Il leader di spicco era Bernabeschi, che aveva "creato un management fortemente condizionato dal carismatico leader ventennale sia del gruppo bancario che assicurativo".



Presidente Carige: "La banca è la parte lesa" - "Abbiamo preso atto delle iniziative intraprese dalla magistratura, nell'operato della quale riponiamo piena fiducia. Da quanto si apprende Banca Carige risulta parte lesa. Ci riserviamo di intraprendere, a tutela del Gruppo, tutte le opportune iniziative". Così il presidente di Carige, Cesare Castelbarco Albani, riguardo al vecchio management.