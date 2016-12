Saronno, rapinò e uccise gioielliera: killer condannato all'ergastolo

19:46 - Ergastolo per Alex Maggio, l'uomo che lo scorso 3 agosto rapinò e uccise la gioielliera Maria Angela Granomelli a Saronno, in provincia di Varese. La sentenza è stata emessa oggi dal gup di Busto Arsizio Alessandro Chionna che ha accolto la richiesta avanzata dal pm Nadia Calcaterra e dai familiari della vittima. L'omicidio ripreso integralmente dalla telecamera di videosorveglianza installata all'interno del negozio "Il dono di Tiffany", era stato commesso in trenta secondi definiti dagli inquirenti "di incredibile violenza": calci, pugni e colpi alla testa con un portagioie. Dopo l'omicidio, il 33enne aveva venduto parte della refurtiva ed era partito per le vacanze insieme alla fidanzata. Il fratello della vittima ha rivelato che con Agela aveva deciso di chiudere l'attività per godersi la pensione: "La gioielleria alla fine è stata chiusa, ma mia sorella è in cielo. Sono contento che giustizia è stata fatta, la sentenza di oggi mi ridà coraggio", ha detto.