Paestum, 12enne annega in mare

12:23 - Una bambina di 12 anni, Angela Angelino, di Caivano, è annegata nelle acque di Paestum mentre faceva il bagno con il padre, nonostante le segnalazioni di mare molto agitato. La bambina, che non sapeva nuotare, sarebbe stata trascinata al largo dalla corrente insieme al padre. Quando le loro grida hanno dato l' allarme alcuni bagnini si sono lanciati in acqua. Il padre è stato trascinato a riva, ma per Angela non c'è stato niente da fare. Quando è stata recuperata era già morta.