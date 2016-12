La foto del superattico di Tarcisio Bertone

19:40 - Eccolo il tanto discusso superattico che il cardinale Bertone si è fatto costruire tra le mura vaticane. il settimanale "Chi" pubblica in esclusiva le immagini dell'appartamento che ha fatto infuriare Papa Bergoglio. L'attico è in fase di ristrutturazione a Palazzo San Carlo in Vaticano. Sulle dimensioni della casa, frutto dell’unione di due appartamenti, si è sviluppata un'accesa polemica: secondo alcuni la metratura complessiva si avvicina a 700 metri quadrati, mentre il cardinale Bertone ha specificato che l’abitazione è di "soli" 350 metri quadrati.

Nelle immagini pubblicate da "Chi", il Pontefice che vive poco distante nelle Residenza Santa Marta in un appartamento di soli 70 metri quadrati, passa accanto a Palazzo San Carlo con un collaboratore, senza prestare alcuna attenzione ai lavori di ristrutturazione in corso.