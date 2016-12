Genova, lascia il cane chiuso in auto: passanti aggrediscono padrone

15:28 - Un uomo ha rischiato di essere linciato dai passanti dopo aver lasciato il suo cane chiuso in auto tutta la notte. E' successo a Genova, nel quartiere Albaro. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia municipale che, per evitargli la furia di una decina di persone, sono rimasti contusi. L'uomo non è però stato denunciato: il cane, visitato da un veterinario dell'Asl fatto arrivare sul posto, è risultato in buone condizioni.

Sabato sera, verso le 23:30 alcune persone hanno segnalato a una pattuglia dei vigili urbani una macchina in sosta con a bordo un cane. Gli agenti hanno provato a individuare il proprietario attraverso la targa, ma l'auto è risultata intestata a una dita di noleggio romana.



Quando il proprietario è arrivato, vicino all'auto si era radunata una piccola folla: l'uomo dopo aver aperto la vettura, ha fatto uscire il cane che, da subito, non è sembrato particolarmente provato. Gli animi si erano tuttavia surriscaldati, così che quando l'uomo è salito in auto per ripartire, un gruppo di persone ha prima iniziato a insultarlo e poi ha accerchiato la vettura, tentando di aprire le portiere.



La pattuglia della Polizia Municipale si è quindi vista costretta a chiamare rinforzi: con l'arrivo di altre due pattuglie, gli animi si sono rasserenati, ma nel tentativo di impedire l'aggressione del padrone del cane, due agenti sono rimasti leggermente feriti.