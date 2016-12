3 maggio 2014 Delitto Mez, spunta un video inedito:

ora è a rischio l'alibi di Amanda? "Quarto Grado" ha diffuso un filmato in cui, la sera dell'omicidio, si vede transitare una giovane donna nelle vicinanze della villetta di Perugia . Se fosse la Knox crollerebbe la difesa dell'americana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:17 - A pochi giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza di condanna per Amanda Knox e Raffaele Sollecito “Quarto Grado” ha mostrato in esclusiva un video che potrebbe mettere in dubbio la ricostruzione di quanto accaduto. Si tratta di un filmato registrato da una telecamera di videosorveglianza di un parcheggio, installata a pochissima distanza dalla villetta di Via della Pergola a Perugia(il luogo del delitto). È il primo novembre 2007: intorno alle ore 21 (ore 20.53 riporta il fotogramma) si vede transitare una giovane donna. La ragazza inquadrata entra in un parcheggio utilizzato dai pedoni come scorciatoia per raggiungere il centro città. La somiglianza con la studentessa americana è forte: eppure a quell'ora la Knox ha sempre dichiarato di essere stata a casa di Sollecito. Appena due minuti prima, la stessa telecamera registra il passaggio di Meredith Kercher, diretta verso la villetta dove poco dopo verrà uccisa. La Polizia ha analizzato quei fotogrammi, ma ha segnalato solo il passaggio di Meredith Kercher. Al contrario, la donna misteriosa non è stata mai identificata. E se si trattasse di Amanda?