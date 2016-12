6 agosto 2014 Beatrice Lorenzin: "Falsi allarmi Ebola in Italia girano sul web" Il ministro della Salute in Parlamento denuncia gli allarmismi che girano sui social e rassicura: "Nessun contagio da noi" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:25 - In Rete circolano foto e "false informazioni. Si dice 'Ebola è arrivato a Lampedusa, 3 casi, condividi', ma è falso". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, durante il question time alla Camera, mostrando una foto dal proprio cellulare. E' "in corso - ha detto - un tentativo di procurato allarme". "Non solo non c'è stato nessun caso di Ebola, ma a Lampedusa negli ultimi giorni non è stato verificato nessun caso di malattia neanche lieve".

Il ministro ha ribadito che "non c'è nessun rischio di contagio in Italia, c'è un grave problema in Africa dovuto a condizioni igienico-sanitarie fuori da ogni criterio dei paesi occidentali". Lorenzin ha ricordato che in Italia le misure preventive di controllo sono già state prese.



Controlli in Italia partiti prima che da altri - "Noi abbiamo agito prima degli altri - ha affermato rispondendo all'interrogazione di alcuni deputati leghisti - ma in modo silenzioso per evitare allarmismi, abbiamo allertato porti, aeroporti, compagnie aeree e tutti gli interessati che da mesi fanno check e controlli in chi arriva dalle zone interessate. Dal 21 giugno inoltre abbiamo iniziato a fare i controlli sanitari sui rifugiati direttamente in mare, e predisposto anche i sistemi per una eventuale quarantena in mare. Ritengo quindi di poter tranquillizzare la popolazione".



Oms, sale a 932 bilancio vittime - Sale intanto il bilancio delle vittime dell'epidemia di Ebola: secondo i nuovi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) i decessi sono stati, al 4 agosto scorso, 932 mentre sono 1.711 i casi accertati in quattro paesi africani (Guinea, Liberia, Sierra Leone e Nigeria).