Tutta l'Italia a piedi: 1759 km e ha 80 anni

17:10 - Ce l’ha fatta. L’uomo che per festeggiare i suoi 80 anni ha percorso a piedi l’Italia, da un estremo all’altro, ben 1759 km, ogni giorno 40 km, con una sola pausa di 48 ore. “Volere è potere”, aveva detto Alessandro Bellieri, prima di partire per la sua sfida personale, e ora gli amici e i parenti che cercavano di dissuaderlo, saranno costretti a credergli.



Il pallino di questa impresa gli balenava nella mente già da tempo, ma ha iniziato a prendere concretezza quando nel novembre del 2012 ha iniziato ad allenarsi seriamente e con metodo. Esercizi costanti e una dieta ferrea, insieme a una pianificazione puntigliosa del percorso, 42 maratone in 42 tappe, organizzando i pernottamenti giorno per giorno. Così è riuscito a sfidare la sua età, Bellieri, nato a Parma, ma residente a Bologna. “Voglio dimostrare a me stesso e agli altri che a 80 anni si può essere ancora giovani nello spirito e nel fisico, e con impegno e costanza si può arrivare a raggiungere qualsiasi obiettivo”- scrive sul suo blog, aggiornatissimo durante il percorso con foto e video del tragitto.



Un modo originale per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, niente feste, torte e regali, ma un'impresa più unica che rara. Ogni viaggio inizia sempre con un passo. Quello di Bellieri è stato mosso il 10 settembre nel comune più a nord, Predoi in Alto Adige, e in poco più di un mese l’ha portato nella punta più meridionale dello Stivale, Ispica in Sicilia. "I giorni di sosta - spiega Belliere – inizialmente dovevano essere tre, ma durante il viaggio mi hanno detto che il comune più sud d'Italia non era Ispica, ma Portopalo di Capo Passero così, per non venir meno alla filosofia iniziale del mio viaggio, ho rinunciato al terzo giorno di pausa e sono andato a Portopalo".



Belliere ha filmato il suo viaggio e postato tutto sul suo blog, tappa dopo tappa. Adesso dopo il suo arrivo ad Ispica, farà ritorno a Bologna, dove gli amici e i parenti lo aspettano per festeggiarlo.