Trova 175mila euro: li consegna a Cc

13:05 - Ha trovato in una busta 175mila euro e non sapendo di chi fossero è andata a consegnarli ai Carabinieri. E' successo a Cassino, nel Frusinate. A trovarli, al centro della città, è stata una donna di 53 anni, italiana. La busta con il denaro era caduta, non si sa come, dal balcone della casa di un'anziana che per fare le pulizie l'aveva momentaneamente spostata sul terrazzino.

I carabinieri del comando provinciale di Frosinone sono risaliti all'anziana donna alla quale stasera è stata restituita la consistente somma di denaro. Alla 53enne che ha trovato la busta piena di banconote spetta per legge il 10 per cento dei soldi ritrovati, vale a dire 17.500 euro. Un bel premio, comunque, alla grande onestà-