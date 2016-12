Napoli,camorra in difesa dei pusher

12:17 - A Caivano, nel Napoletano, la camorra ordina la rivolta dopo l'arresto di due spacciatori: la folla si scaglia contro gli agenti e i pusher riescono a scappare. Una sommossa innescata da uno dei pregiudicati sorpresi dalle forze dell'ordine in flagranza di reato. Quando il pusher, dopo una violenta colluttazione, e' stato bloccato, ha iniziato ad urlare chiedendo l'aiuto dei residenti. In pochi secondi i poliziotti sono stati circondati da centinaia di persone . Sono stati attimi di terrore con la gente inferocita che inveiva contro di loro . Uomini, donne e bambini hanno fatto di tutto per liberare Antonio Di Natale ,41 anni e Terenzo Del Gaudio , di 34, entrambi ritenuti personaggi di spicco nello spaccio di sostanze stupefacenti. Ad un certo punto, tra la folla, si e' fatto largo con uno scooter, il figlio di un presunto boss. Con una manovra spericolata il giovane sarebbe riuscito a far salire sul mezzo il suo affiliato ed a scappare via. la polizia è stata costretta a cedere ma, qualche ora dopo, il rione Iacp è stato posto sotto assedio.