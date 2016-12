SaveRummo, la campagna per aiutare il pastificio sannita è virale

Oltre 100mila persone raggiunte in 72 ore, più di 70mila partecipanti e un nome, quello del pastificio Rummo, che è diventato una mission. Sono i numeri della campagna di solidarietà partita sui social all'indomani della terribile alluvione che nella notte tra il 14 e 15 ottobre ha flagellato il Beneventano. Vittime, sfollati, scuole chiuse e aziende devastate. Tra queste lo storico pastificio sannita: macchinari, materie prime, quintali di prodotti sano andati distrutti mettendo in ginocchio uno dei fiori all'occhiello del Mezzogiorno. Su Facebook è arrivato quest'appello: "Salviamo le nostre eccellenze, #SaveRummo. Per i lavoratori, per il marchio, per l'impresa e per il nostro Sud". E i partecipanti, da vip a persone comuni, aumentano di ora in ora. Per contribuire bastano tre mosse: invitare gli amici di Fb all'evento; acquistare pacchi di pasta Rummo; postare su Facebook una foto della confezione appena comprata, con l'hashtag #SaveRummo.