Maltempo, cinque vittime nel Centro Italia Frana taglia in due la Palermo-Agrigento

Al momento le vittime accertate a Benevento sono due, un uomo e una donna. Quest'ultima, una 70enne, è stata travolta dall'acqua nella propria abitazione a Pago Veiano. Nella contrada Varoni di Montesarchio, il titolare di un deposito è morto invece per un malore mentre ripuliva lo scantinato allagato.



Sindaco Benevento: "E' emergenza, esercito in arrivo" - "Per fronteggiare l'emergenza è in arrivo l'esercito". Così il sindaco di Benevento Fausto Pepe che parla di una "intera città martoriata". "Nella zona alta ci sono stati smottamenti - ha spiegato - mentre la zona bassa è sommersa dall'acqua per l'esondazione dei fiumi Calore e Sabato. Stiamo lavorando per arginare i danni alle".



Il primo cittadino di Benevento ha disposto inoltre con un'ordinanza la chiusura di tutte le scuole della città anche per le giornata di venerdì e di sabato.



Esonda il fiume Calore a Benevento, criticità - Situazione critica nella città di Benevento, e in altri centri della provincia, a causa delle abbondanti piogge della notte. Nel capoluogo sannita, a seguito alla tracimazione per oltre due metri del fiume Calore, in vari punti sono decine le auto rimaste sommerse e grossi disagi si registrano alla mobilità. Sono decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco.



A Pompei danni al pavimento della domus di Polibio - A causa delle infiltrazioni d'acqua delle piogge è stato danneggiato il pavimento della domus Giulio Polibio, negli scavi archeologici di Pompei. La casa, che si affaccia sul decumano inferiore di via dell'Abbondanza, è chiusa al pubblico. La Soprintendenza sul luogo per interventi.



Scuole chiuse a Catania, Messina e Trapani, a Caltanissetta deraglia un treno - Continua l'allerta anche in Sicilia: a Catania, Messina e Trapani le scuole sono rimaste chiuse. A Caltanissetta un treno in servizio sulla tratta Palermo-Catania, nei pressi di Villafiorito è uscito dai binari per l'esondazione di un torrente che ha causato uno smottamento. Due persone, il macchinista e una viaggiatrice, sono rimasti lievemente contusi.



Frana taglia in due statale Palermo-Agrigento - Una frana ha tagliato in due la statale Palermo-Agrigento. Dal chilometro 222 al chilometro 229 il transito è interrotto. Sette chilometri sulla statale nella zona di Villafrati, in provincia di Palermo. Le squadre dell'Anas, dei vigili del fuoco stanno cercando di fare una ricognizione.



Galletti: "Italia trascurata per troppi anni" - "Questa è la fotografia del nostro Paese: noi abbiamo un Paese a rischio perché purtroppo per anni, per decenni, abbiamo trascurato il territorio e non abbiamo fatto gli interventi di prevenzione. Il risultato è un Paese che ha ricevuto poca manutenzione che è un po' quello che succede a una casa che va in malora se per esempio non viene imbiancata dopo qualche anno". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti parlando dei danni causati dall'ondata di maltempo. "Oggi bisogna iniziare dalle emergenze e dalla prevenzione - ha proseguito Galletti - e dalla cultura del rispetto del territorio".