Trump: "Costretto a New York da un processo show, dietro c'è Biden"

"Sono costretto a New York per un processo-show dovuto a Joe Biden".

Lo ha dichiarato Donald Trump, attaccando il procuratore di Manhattan Alvin Bragg e citando "esperti legali" secondo i quali "non c'è alcun reato" nel procedimento in corso per i soldi alla pornostar. "Mi perseguitano perché sono candidato alla Casa Bianca e sono avanti" nei sondaggi. I Democratici "hanno rubato le elezioni del 2020 e non gli consentiremo di farlo nel 2024", ha aggiunto l'ex presidente americano.