Violenta ondata di maltempo, tre morti in Abruzzo e nel Lazio

Tre persone sono morte a causa del maltempo nel Centro Italia. A Paliano , nel Frusinate, un 40enne è morto dopo che la sua auto è finita in una voragine. A Civitella Roveto una donna di 51 anni, Adonia Sabatini, è stata travolta da una frana, mentre a Tagliacozzo , nell'Aquilano, un 67enne, Giovanni Tolli, è stato ucciso da un fulmine. Cento persone evacuate per l'esondazione del Rio Spalto in Abruzzo; paura anche nel Lazio dove è straripato l' Aniene .

L'allerta è stata diramata anche in Toscana e in Abruzzo, regioni interessate dalle abbondanti piogge. In particolare una bomba d'acqua ha colpito la zona di Pistoia e Pisa causando l'ingrossamento dei fiumi e conseguenti allagamenti; nella Marsica le precipitazioni delle ultime ore hanno provocato una frana sulla superstrada del Liri, Avezzano-Sora, all'altezza di Morino. Sono dovuti intervenire i tecnici dell'Anas e i vigili del fuoco per ripristinare il normale senso di marcia in seguito alla chiusura di una corsia causata dalla caduta di massi.