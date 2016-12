"Mio figlio autistico è scomparso da sei mesi, aiutatemi": l'appello del padre

Daniele Potenzoni, "Poti" per gli amici è scomparso alle 9 del mattino del 10 giugno, alla fermata della metro della stazione Termini. Il 36enne, autistico, di Pantigliate (Milano), era in gita a Roma con altri ragazzi del centro diurno dell'ospedale di Melegnano. Passati i tornelli, gli assistenti non lo hanno più visto. Il padre, camionista all'ortomercato ma ora disoccupato, è disperato: "Aiutatemi a trovarlo, non sa chiedere aiuto. Mi ero tanto raccomandato di fare attenzione a Daniele, non è mai andato via da Pantigliate senza di noi e se succede qualcosa si spaventa" In tasca aveva settanta euro, il tesserino della mutua, la boccetta delle pastiglie, un foglietto con i numeri dei fratelli. I familiari hanno affisso volantini per la Capitale, ma di lui non si hanno notizie da quella terribile mattina di sei mesi fa: era partito per incontrare il Papa.